الكويت تعلن وفاة أميرة من الأسرة الحاكمة

نعى الديوان الأميري الكويتي، اليوم الإثنين، الشيخة نورية الأحمد الجابر المبارك الصباح، أرملة الشيخ صباح السالم المبارك الصباح، وفقا لما نقلته وكالة "كونا" الكويتية.وقالت الوكالة، إن الديوان الأميري "نعى المغفور لها الشيخة نورية الأحمد الجابر المبارك الصباح أرملة الشيخ صباح السالم المبارك الصباح عن عمر ناهز 96 عاما"، وذكر الديوان الأميري في بيان، أنه "سيوارى جثمانها الثرى الساعة 9 من صباح اليوم الإثنين".