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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وزير المالية: التواصل مع باقي المستوفين لشروط مبادرة «إحلال السيارات»

الإثنين 29/مارس/2021 - 01:18 م
وزير المالية
وزير المالية
راندا التوني
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أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه نتيجة للإقبال الكبير للاشتراك في المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، وزيادة أعداد المتقدمين، فقد تم التواصل مع المواطنين مقدمى طلبات الإحلال والمستوفين لشروط الاشتراك فى المبادرة وفقًا لأولوية الحجز على الموقع الإلكترونى، بإرسال رسائل نصية قصيرة على هواتفهم المحمولة، وإفادتهم برقم الطلب اللازم للدخول على الموقع الإلكترونى واستكمال الإجراءات ومتابعة موقف طلباتهم بشكل مستمر.
أشار الوزير إلى أنه سيتم التواصل مع باقى مقدمى الطلبات المستوفين لشروط الاشتراك فى المبادرة عن طريق إرسال رسائل نصية برقم الطلب خلال اليوم الإثنين وعلى أقصى تقدير غدًا الثلاثاء.

أكد أنه سيتم أيضًا إرسال رسائل نصية قصيرة على الهواتف المحمولة لمقدمى الطلبات غير الصحيحة «بيانات شخصية، أو بيانات السيارة غير الصحيحة» للدخول مرة أخرى على الموقع الإلكتروني للمبادرة www.gogreenmasr.com، ومراجعة الشروط، وتدقيق البيانات عند إدخالها من واقع الرقم القومى، ورخصة تسيير المركبة.

ذكر بيان لوزارة المالية، أنه يمكن تلقى كل الاستفسارات من المواطنين من خلال الرقم المختصر للمبادرة «15707»، والصفحة الرسمية للمبادرة على الفيسبوك على مدار الساعة.
أوضح البيان أن مجلس الوزراء كان قد وافق على منح صاحب كل سيارة من المستفيدين بالمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة، مقابل حافز أخضر بنسبة ١٠٪ من ثمن السيارة الجديدة بحد أقصى ٢٢ ألف جنيه لسيارة الملاكى، وبنسبة ٢٠٪ بحد أقصى ٤٥ ألف جنيه لسيارة الأجرة وبنسبة ٢٥٪ بحد أقصى ٦٥ ألف جنيه لسيارة الميكروباص، لافتًا إلى أن قيمة الحافز الأخضر تتضمن قيمة مقابل التخريد، وأن وزارة المالية تتولى من خلال «صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع» التابع للوزارة إدارة آلية عمل المبادرة، والمنصة الإلكترونية، كما تقوم الوزارة باتخاذ إجراءات سداد قيمة الحافز الأخضر كمقدم للسيارة الجديدة إلى شركات السيارات المشاركة فى المبادرة.

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