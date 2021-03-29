طالب بجامعة الإسكندرية يحصد 3 ذهبيات بالبطولة العربية للقوة البدنية

هنأ الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعه للتعليم والطلاب، الطالب عمر أشرف محمد، بالفرقة الرابعة بكلية التربية، لفوزه بثلاث ميداليات ذهبية والمركز الأول فى البطولة العربية الثانية للقوة البدنية.وأقيمت البطولة بمحافظة القاهرة في الفترة من 20 إلى 24 مارس الجاري، بمشاركة 8 دول عربية، تحت سن 23 سنة، فى وزن 82.5 كجم وذلك لمجموع رفعات 657.5 كجم.وقال الدكتور محمد أنور، عميد كلية التربية، إن هذا الإنجاز جاء نتيجة التدريب المستمر والإعداد الجيد من قبل إدارة رعاية الشباب بالجامعة.