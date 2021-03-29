باحث كنسي يكشف دلالة إقامة «لعازر» من الأموات

تتذكر الكنيسة القبطية، اليوم الإثنين، أحد الأحداث التي سبقت أسبوع الألام مباشرة، وهي حادثة إقامة لـ"عازر من بين الأموات".وقال "الإيبذياكون" تادرس حنين، الحاصل على دبلوم معهد الدراسات القبطية، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن لعازر كان صديقا مقربا للسيد المسيح مرض مرضا عصيبا لم يقوى على احتماله، فتوفي، وكاناتا مريم ومارثا اختيه قد أرسلتا في طلب المسيح حتى يشفيه، إلا أنه نظرا لبعد المسافة تأخر في الوصول، فكان لعازر قد توفي منذ 4 أيام لدرجة أن جسده "قد بدأ ينحل وينتن".وأضاف حنين: "الأمر المعجزي هو إقامة السيد المسيح له رغم تلك المدة، وهو ما تستند عليه المسيح بجانب براهين أخرى في اثبات صحة معتقدها بالوهة السيد المسيح".وأشار حنين إلى أن لعازر عاش فترة كبيرة وأصبح ضمن رسل السيد المسيح السبعين الذين كرزوا بالمسيحية في الكرة الأرضية.