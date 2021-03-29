بدء المرحلة الثانية من برنامج التطعيم الوطني في ماليزيا 19 أبريل

أعلن وزير العلوم والتكنولوجيا والإبداع الماليزي الوزیر المنسق لبرنامج التطعيم الوطني خيري جمال الدين،أن المرحلة الثانية من برنامج التطعيم باللقاح المضاد لفیروس كورونا المستجد لكبار السن، والمعاقين، والمرضى المعانين من الأمراض الخطيرة، ستبدأ في 19 أبريل القادم.ونقلت وكالة الأنباء الماليزية عن خيري قوله اليوم الاثنين إنه سيتم نشر إشعار الموعد ابتداء من 5 أبریل أي أسبوعان قبل الموعد عبر التطبيق الھاتفي MySejahtera،والمكالمات الھاتفیة والرسائل القصيرة.وذكر أنه حتى أمس سجل حوالي ملیوني شخص من الفئات المتضمنة في المرحلة الثانية من البرنامج عبر تطبیق (MySejahtera من الرقم المستھدف عند 9 ملايين نسمة.