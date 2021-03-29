فرنسا: إعطاء 10.4 ملايين جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الإثنين، أنه تم حتى الآن في فرنسا إعطاء 10.4 ملايين جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.وبحسب البيانات المعلنة اليوم الاثنين، يُقدر متوسط معدل التطعيم في فرنسا بـ 389 ألف و891 جرعة في اليوم الواحد.وبهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق الأمر 7 أشهر لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.وبدأت حملة التطعيم في فرنسا قبل نحو 12 أسبوعا.