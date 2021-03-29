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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا: إعطاء 10.4 ملايين جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا

الإثنين 29/مارس/2021 - 09:34 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الإثنين، أنه تم حتى الآن في فرنسا إعطاء 10.4 ملايين جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم الاثنين، يُقدر متوسط معدل التطعيم في فرنسا بـ 389 ألف و891 جرعة في اليوم الواحد.

وبهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق الأمر 7 أشهر لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم في فرنسا قبل نحو 12 أسبوعا.

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