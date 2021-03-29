نائب محافظ القاهرة يتفقد مستشفى السيدة خديجة وأعمال تطوير الزاوية الحمراء

قام الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، بحضور اللواء هشام عصمت عبد الحميد رئيس حى الزاوية الحمراء، بالمرور بنطاق الحى.وخلال المرور، تفقد مدرسة السيدة خديجة الثانوية التجارية بنات، بحضور نبيل محمود مدير عام إدارة الزاوية التعليمية، لمتابعة أعمال التطوير القائمة داخل المدرسة، مؤكدا متابعته لأعمال التطوير بالمدارس.كما قام الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وبحضور اللواء هشام عصمت عبد الحميد رئيس حى الزاوية الحمراء، بالمرور بنطاق الحى وتفقد أعمال التطوير وتركيب البلاط الانترلوك بمربع البلوكات ١٤٤و١٤٣و١٤٢ بمساكن الزاوية الحمراء الجديدة.وعقد عدة لقاءات مع المواطنين قاطنى المربع الذين أعربوا عن سعادتهم بهذا التطوير.