424 إصابة بكورونا في أرمينيا

أعلنت وزارة الصحة الأرمينية تسجيل 424 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 190 ألفًا و741 إصابة.وأوضحت الوزارة، حسبما أوردت وكالة أنباء (أركا) الأرمينية اليوم الإثنين، أن هناك 590 شخصا تماثلوا للشفاء ليصل إجمالي المتعافين إلى 172 ألفًا و96 متعافيا.وأشارت إلى أنه تم تسجيل 12 حالة وفاة جديدة؛ ليبلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 3476 وفاة بينها 882 حالة توفت لإصابتهم بأمراض أخرى.