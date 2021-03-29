171 إصابة و14 وفاة بكورونا في جورجيا

سجلت السلطات الصحية في جورجيا، اليوم الإثنين، 171 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 280 ألفًا و472 حالة على مستوى البلاد.وذكرت صحيفة "نيو برس" الجورجية -على موقعها الإلكتروني- أن حصيلة الوفيات بلغت ثلاثة آلاف و765 حالة عقب تسجيل 14 وفاة جديدة،موضحة أن عدد الحالات النشطة بلغ أربعة آلاف و80 حالة على مستوى البلاد، من بينهم ألف و653 حالة تحت الرعاية الصحية في المستشفيات، بينما تجاوز عدد حالات التعافي 272 ألفًا و219 حالة.