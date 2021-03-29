لم يتسرب من مختبر.. الصحة العالمية تنهي الجدل حول مصدر كورونا

استبعدت منظمة الصحة العالمية "تماما" أن يكون فيروس كورونا تسرب من مختبر، وفقا لما نقلته وسائل إعلام عربية اليوم الإثنين.وأصدرت المنظمة تقريرا قالت فيه "إن انتقال فيروس كورونا إلى الإنسان عبر الحيوان فرضية محتملة".يأتي هذا فيما أعلنت شركة الخطوط الجوية اليابانية "أول نيبون أيروايز"، اليوم الإثنين، أول تجربة يابانية لتطبيق "كومن باس" جواز سفر صحي رقمي للمسافرين للتأكيد على سلبية اختبارات كورونا لحامليه في مطار هانيدا بالعاصمة طوكيو، وذلك في إطار جهود قطاعات السفر العالمية لجعل السفر عبر الحدود أسهل وأكثر أمانًا.