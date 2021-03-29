تفاصيل تعاون مطروح مع «أكساد» لحل مشاكل التنمية الزراعية

التقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وفد خبراء المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد»، برئاسة الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ومدير مكتب مكتب «أكساد» بالقاهرة.وخلال الاجتماع، تم بحث المشروعات ذات الأولوية في القطاع الزراعي ومنها مشروعات حصاد الأمطار ورفع كفاءة الأودية ومخرات السيول والاستفادة من المخلفات الزراعية في إنتاج الوقود وتطوير إنتاجية النخيل والزيتون في مطروح وسيوة والحفاظ على الأنواع المهددة بالإنقراض بواحة سيوة.وقال محافظ مطروح إن المحافظة لديها ميزة نسبية في إنتاج الزيتون والتين، والتمور، رغم التحديات المائية والأرضية التي تواجه المنطقة، مشددا على أهمية تطبيق نماذج لمشروعات تراعي هذه التحديات وتتأقلم مع ظروف الجفاف والتصحر الذي تعاني منه عدد من المناطق وذلك بالتعاون مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد".وأضاف «شعيب»، في كلمته خلال الاجتماع إن الدولة لديها مشروعات «طموحة» تحقق التنمية المستدامة بالمنطقة وتنعكس على المردود الاقتصادي في مصر، ومنها التوجه إلى المشروعات التي تحقق قيمة مضافة للإنتاج الزراعي مثل مشروعات إنتاج التمور في واحة سيوة والمشاركة في مشروع الرئيس عبد الفتاح السيسي لزراعة 100 مليون شجرة زيتون، بأصناف متميزة من زيتون الزيت وتنمية الثروة الحيوانية من الأغنام بسلالات متميزة لإنتاج اللحوم والألبان بالتعاون مع «أكساد».وأوضح أنه يجري حاليا تنفيذ مخطط شامل لحل مشاكل الصرف الزراعي في واحة سيوة، بالتنسيق بين وزارتي الري والزراعة، وسوف يساهم ذلك في الحل الجذري لمشاكل الصرف الزراعي في الواحة ويحد من مشاكل ملوحة التربة والمياه، ويضمن تنفيذ ضوابط لاستخدام المياه الجوفية فيها، ويساهم في الإستخدام الأمثل للخزان الجوفي.وضم وفد خبراء «أكساد»، المهندس عبدالرحيم لولو خبير الأراضي والمستشار الفني لـ«أكساد» والدكتور إبراهيم غربال خبير مكافحة التصحر والدكتور إيهاب جناد خبير حصاد المياه والدكتور ساهر باكير خبير الأشجار المثمرة والدكتور أحمد الشيخ خبير الثروة الحيوانية والدكتور محي الدين قواص خبير المراعي والمهندس توفيق خويص خبير الطاقة المتجددة وحضور قيادات محافظة مطروح.ومن جانبه قال الدكتور سيد خليفة مدير مكتب «أكساد» في القاهرة إن جولة الخبراء في محافظة مطروح أعطت اهتمام بالتنمية الزراعية والدلتا الجديدة التي تضم مناطق الاستصلاح الجديدة في مشروع مستقبل مصر وجنوب الضبعة ويمتد إلي الساحل الشمالي من خلال استكمال تنمية أراضي الساحل الشمالي في مطروح فضلا عن الميزة النسبية للمحافظة في إنتاج المحصولين الرئيسيين وهما التين والزيتون.وشدد على أنه تم التوجيه من مدير «أكساد»، بتوفير 10 ملايين عقلة زيتون مجزرة ويوجد مشتل خاص لتوفير لمصر وستكون المرحلة الأولى بإجمالي مليون عقلة، مشددا على أهمية وجود مشاتل مصرية مجهزة تستقبل المليون عقلة سواء في مركزي البحوث الزراعية أو بحوث الصحراء أو وزارة الزراعة لان تجهيز هذه المشاتل مسؤولية الحكومة لاستقبال المليون عقلة ويتم رعايتها لمدة 6 شهور قبل توزيعها، خاصة أن هذه الشتلات ستكون لأصناف ثنائية الغرض أو التركيز علي أصناف لإنتاج الزيت وخاصة لأصناف الزيتون «الصوراني» المتميز في إنتاج الزيت.وأوضح أن ذلك يأتي في إطار دعم مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لزراعة 100 مليون شجرة زيتون، على أن تكون الأولوية لزراعة أصناف الزيتون لأغراض إنتاج الزيت، بالتنسيق مع مركز بحوث الصحراء في توفير الشتلات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف خاصة أن مصر تحتل المرتبة الأولي في إنتاج زيتون المائدة.ولفت إلى أن المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة يعمل على مساعدة مصر من خلال وفد الخبراء على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في سبتمبر الماضي بحضور الدكتور نصرالدين العبيد مدير عام «أكساد»، بما يعود بالنفع على أهالي مطروح لأن هذه المشروعات يقيمها المواطن في مطروح وتستهدف أن تحوز على رضاه بتقديم الخدمات اللازمة في مشروعات مكافحة التصحر ومشروعات حصاد مياه الأمطار وإنتاج الطاقة من المخلفات الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية بتنمية المراعي من خلال خبراء «أكساد».وكشف «خليفة» عن إن هذه المشروعات تستهدف الحد من التصحر والتدهور في الغطاء النباتي في محافظة مطروح والذي امتد على مدار أكثر من 30 عاما مضت بسبب الاستنزاف الجائر للغطاء النباتي في المنطقة، وهو جزء مهم لـ«أكساد» والدولة المصرية مهتمة في إطار مشروعات تنمية الساحل الشمالي متعلق بتنمية المراعي وتحسين حالة المراعي وتوفير سلالات من أغنام العواس السورية المتميزة في إنتاج اللحوم والألبان فضلا عن توفير وحدات البيوجاز في مطروح وجنوب سيناء، موضحا أن مدير عام «أكساد» وافق على إنشاء 3 وحدات لإنتاج الوقود الحيوي في مطروح، وطلبنا زيادتها إلى 4 وحدات يتم توزيعها على المراكز الإدارية بالمحافظة لعمل توزان بين هذه المراكز الإدارية وسيتم تنفيذها بالتنسيق مع مديرية الزراعة ومركز بحوث الصحراء.وطالب «خليفة» بصفته نقيبا للزراعيين بدراسة مقترح لإنشاء تجمعات تنموية في مطروح وخاصة في سيدي براني يمكن للدولة من خلال هذه التجمعات تقديم الخدمات الحكومية ومنها الخدمات الزراعية والصحية والبيطرية والتعليمية مثل نموذج التجمعات الزراعية في سيناء والبحر الأحمر لأنه الحل الأمثل لتقديم هذه الخدمات.وشدد على أهمية المعالجة الثنائية لمياه الصرف الصحي للاستفادة منها في بعض المحاصيل والحد من وصول مياه ملوثة إلي الأودية ومخرات السيول ووصولها إلى مياه البحر المتوسط في مطروح لحماية الصحة العامة والسياحة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تقوم بإنشاء محطة عملاقة لمعالجة لمياه الصرف الزراعي يجري تنفيذها في مدينة العلمين للإستفادة منها في زراعة مختلف أنواع المحاصيل، وفقا لضوابط الكود المصري لاستخدام المياه المعالجة ثلاثيا.ولفت مدير مكتب «أكساد»، إلى أهمية مواصلة تنفيذ حماية واحة سيوة من الكثبان الرملية والذي ينفذه المركز العربي والذي إنعكس على التأثير الاجتماعي والاقتصادي وتحسين المستوي المعيشي نتيجة التجربة الناجحة في هذا الموضوع.ومن جانبه قال المهندس عبدالرحيم لولو خبير الأراضي في «أكساد»، أن وفد الخبراء يضم متخصصين في مختلف الملفات ذات العلاقة برفع كفاءة الموارد الأرضية والمائية في محافظة مطروح، اعتمادا على التنمية الزراعية، وأن مشاركة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة يأتي ضمن اتفاق مسبق بين الدكتور نصرالدين العبيد مدير عام «أكساد»، ومحافظ مطروح على المشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية التي تحقق هذه الأهداف، مشددا على أن العمل سيكون على أرض الواقع لأن «كل شيئ بالأمل إلا الزراعة فهي بالعمل والعلم في القرطاس والخبرة في الرأس».وأضاف «عبدالرحيم لولو»، أن توجه «اكساد » كبيت خبرة عربي يضيف إلى الخبرات المصرية ممثلة في المراكز البحثية في مصر مثل مركزي «بحوث الصحراء» و«البحوث الزراعية» من خلال التكامل لنصل إلى أهدافنا المنشودة في التنمية الزراعية، مشددا على أن توجيهات الدكتور ؤ تأتي في إطار تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع محافظ مطروح خلال الزيارة الأخيرة في سبتمبر الماضي ومنها إعداد خطط مشروعات وبرامج إنتاج الوقود الحيوي والنهوض بالأشجار المثمرة مثل التين والزيتون والتمور في مطروح وواحة سيوة، وتنمية المراعي والاستمرار في مكافحة التصحر وتثبيت الكثبان الرملية.وأوضح خبير الأراضي في «أكساد»، إن وفد الخبراء سوف يقوم خلال الزيارات الحقلية في المنطق المستهدفة لتنفيذ هذه المشروعات والخروج ببرنامج تطبيقي يعمل يخدم التنمية الزراعية التي ننشدها جميعا، وأهمها مشروعات حصاد مياه الأمطار وتأهيل الأودية والاستفادة من المخلفات الزراعية في إنتاج الأسمدة والأعلاف والمخصبات الزراعية.ومن جانبه قال المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة التابع لمركز بحوث الصحراء، أن نستهدف العمل علي 3 محاور للتنمية في القطاع الزراعي منها محور حصاد المياه للاستفادة من الأمطار ورفع كفاءة استخدامها، مشيرا إلى أهمية التعاون مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة في نقل خبراته في إدارة منظومة حصاد الأمطار من خلال التوسع في منشآت حصاد الأمطار بسدود إعاقة وتغذية الخزان الجوفي.وشدد على أهمية الحد من تدهور المراعي بسبب ظروف الجفاف ونقص مياه الأمطار التي أثرت على تدهور الثروة الحيوانية بالمحافظة التي كانت تتميز بها، مشددا على أهمية الإستفادة من سلالات أغنام «العواس» السورية الشهيرة التي تناسب ظروف الإجهاد البيئي في محافظة مطروح، وأكثر تحملا للظروف البيئية بالمنطقة فضلا عن تميزها في إنتاج الألبان واللحوم لتحقيق عائد للمربين.ولفت إلى أهمية إقامة نماذج لوحدات إنتاج الطاقة لأغراض الاستخدام المنزلي في المناطق السكنية المتناثرة من خلال توفير مصدر للطاقة بشكل فعال اعتمادا على تقنيات حديثة لإدارة المخلفات الزراعية وإعادة تدويرها لإنتاج الطاقة للمنازل البعيدة بدلا من تكلفة العالية لتوصيل التيار الكهربائي عن طريق وزارة الكهرباء.وطالب بالتوسع في مشروع حماية واحة سيوة من مخاطر الكثبان الرملية لانعكاس ذلك على جذب السكان لتنفيذ مشروعات زراعية مستقرة، فضلا عن جذب الاستثمارات إلى منطقة الواحة، مشيرا إلى أهمية العمل على حل مشاكل ملوحة التربة وتأثيرها على مستقبل التنمية الزراعية فيها.