الرئيس الأفغاني يشارك في مؤتمر «قلب آسيا» بطاجيكستان

يشارك الرئيس الأفغاني، أشرف غني، في مؤتمر"قلب آسيا" بطاجيكستان الذي سيركز على بناء توافق إقليمي حول السلام الأفغاني.وأفاد القصر الرئاسي في أفغانستان صباح اليوم الإثنين، في بيان نقلته قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، أنه من المقرر أن يلتقي غني بنظيره الطاجيكي، إمام علي رحمون، ورئيس الوزراء، كوخير رسولزودا، إلى جانب رئيس برلمان جمهورية طاجيكستان، لبحث التعاون بين البلدين خلال زيارته الرسمية التي تستغرق يومين.ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر ممثلون عن 50 دولة ومنظمة دولية على الأقل، وأن يكون للمؤتمر تأثير كبير على جهود السلام الجارية في أفغانستان.