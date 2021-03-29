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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة عمانية: إجراءات مواجهة كورونا القاسية تهدف للتعافي الكامل

الإثنين 29/مارس/2021 - 09:28 ص
كورونا
كورونا
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أكدت صحيفة "عمان" العمانية أن الإجراءات القاسية التي تتخذها دول العالم الآن لمواجهة جائحة كورونا هدفها الوصول الى التعافي الكلي من الوباء، مشيرة إلى أن هذا التعافي يعني عودة الحياة إلى طبيعتها ولو بنسبة مرضية للناس.

وقالت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم الإثنين تحت عنوان "إغلاق في الطريق للتعافي"، أنه في الثلث الثاني من العام الماضي طرحت استراتيجية التعايش مع جائحة (كوفيد-19)، في وقت لم يكن معقولًا طرح استراتيجية التعافي، لأن شرط التعافي لم يكن متوفرًا في ظل عدم وجود لقاح يحمي الناس من الإصابة وفي ظل وجود موجة أولى وثانية وثالثة من الوباء.

وأضافت أن كل الجهود التي تبذلها الحكومات في العالم كانت تهدف إلى كبح جماح الإصابات وتسطيح المنحنى الوبائي حتى تستطيع المؤسسات الصحية تقديم رعاية طبية معقولة ولا تضطر إلى استخدام "طبابة الحرب".

وأشارت الصحيفة إلى أن الإجراءات التي اتخذتها السلطنة والتي تشمل الإغلاق الكامل للأنشطة التجارية،خلال الفترة من الثامنة مساء وإلى الخامسة صباحًا محاولة لحصار الموجة الثالثة من الوباء التي يبدو أنها أكثر قسوة وقدرة على الانتشار من الموجتين السابقتين.

وأكدت أن هذه الجهود هدفها التعافي وتركيز الجهود وتوجيهها إلى شراء اللقاحات وتوزيعها على الفئات المستهدفة، لكن الأعداد الكبيرة من الإصابات اليومية تشتت الجهد، والحالات التي تحتاج إلى التنويم في المستشفيات ارتفعت بشكل كبير،حيث وصلت أمس إلى 466 حالة إضافة إلى الحالات التي ترقد في غرف العناية الحرجة.

ودعت الصحيفة إلى التفاؤل وأن هذا الإغلاق وما سيتبعه من إغلاق آخر،هدفه الوصول هذه المرة إلى التعافي التام من الوباء،وهذا ليس صعبًا في ظل تعاون الجميع والتزامهم بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجهات الطبية، وأي فشل للإجراءات القائمة يمكن أن يجعل التفشي أكبر وأكبر، وهذا من شأنه أن يقود إلى إغلاق تام تتوقف فيه الحياة وتتعطل المشروعات التجارية وبالتالي تتعطل مصالح الناس ومصادر دخلهم.

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