1050 إصابة بكورونا في بيلاروسيا

أعلنت السلطات الصحية في بيلاروسيا، اليوم الإثنين، تسجيل ألف و50 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 318 ألفًا و681 مُصابًا.وذكرت وزارة الصحة، في بيان أوردته وكالة أنباء (بيلتا-نيوز) البيلاروسية، أن عدد المتعافين من المرض ارتفع إلى 309 آلاف و535 شخصًا عقب تسجيل 1319 حالة تعاف خلال ال24 ساعة الماضية.وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى ألفين و219 حالة وفاة منذ بدء تفشي الوباء إلى الآن، مُضيفة أن بيلاروسيا أجرت على مدار أمس 19 ألفًا و652 اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس"كورونا" ليرتفع الإجمالي إلى خمسة ملايين و330 ألفًا و319 اختبارًا منذ تفشي فيروس كورونا.