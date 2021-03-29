9.32 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا في إيطاليا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الإثنين، إعطاء 9.32 مليون جرعة من لقاح مضاد لفيروس كورونا في إيطاليا حتى الآن.ويقدر متوسط معدل التطعيم في إيطاليا بـ 215 ألفا و278 جرعة في اليوم الواحد.ووفقا لهذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق إيطاليا 1.1سنة لتطعيم 75% من تعداد سكانها باللقاح المؤلف من جرعتين.وبدأت إيطاليا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 13 أسبوعا.