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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وسائل إعلام ألمانية: قناة السويس أهم طريق للتجارة البحرية بين آسيا وأوروبا

الإثنين 29/مارس/2021 - 09:03 ص
قناة السويس
قناة السويس
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اهتمت وسائل الإعلام الألمانية، صباح اليوم الإثنين، بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة "EVER GIVEN" بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر، حيث تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة 80%، وابتعاد مؤخرة السفينة عن الشط بمسافة 102 متر بدلًا من 4 أمتار.

وقالت الإذاعة الألمانية "دويتشلاند روندفونك" إن عملية بدء تعويم السفينة "إيفر جيفين"، تمت بنجاح صباح اليوم "إيفر جيفين" التي جنحت في السويس.

وصفت الإذاعة قناة السويس بأنها تعد أهم طريق للتجارة البحرية بين آسيا وأوروبا.

بدورها، عرضت قناة التلفزيون الألمانية الأولى "إيه آر دي" تقريرًا عن نجاح عملية بدء التعويم للسفينة الجانحة، مشيرة إلى انتظار عدد كبير من السفن لعبور القناة.

أما صحيفه "فرانكفورتر" نوهت إلى نجاح بدء تعويم سفينة الحاويات الضخمة "إيفر جيفين"، والتي تسببت في إغلاق الممر الملاحي لقناة السويس، مشيرة إلى جهود الإنقاذ وتعويم السفينة.

صحيفة "زود دويتشه سايتونج" علقت على لسان مراسلها بالقاهرة أن سفينة الحاويات "إيفر جيفين" أعيدت إلى حالتها العائمة في وقت مبكر من صباح يوم، وسيتم تأمينها.

كان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس قد أعلن، اليوم الإثنين، بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة "EVER GIVEN" بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر، حيث تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة 80%، وابتعاد مؤخرة السفينة عن الشط بمسافة 102 متر بدلًا من4 أمتار.
ومن المقرر أن يتم استئناف المناورات مرة أخرى مع ارتفاع منسوب المياه إلى أقصى ارتفاع له في الفترة من الحادية عشرة والنصف صباحا بما يسمح بتعديل مسار السفينة بشكل كامل لتصبح بمنتصف المجرى الملاحي.
ووجه الفريق ربيع -في بيان اليوم الإثنين- رسالة طمأنة للمجتمع الملاحي الدولي باستئناف حركة الملاحة مرة أخرى في القناة بمجرد الانتهاء من تعويم السفينة بشكل كامل قريبا وتوجيهها للانتظار بمنطقة البحيرات لفحصها الفني.
الجدير بالذكر أن مناورات الشد لتعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN بدأت في وقت مبكر اليوم بواسطة 10 قاطرات عملاقة تقوم بالعمل من أربعة اتجاهات مختلفة.

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