اليابان يتعهد بتوفير لقاح كورونا لـ 126 مليون شخص بحلول يونيو

تعهد رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، اليوم الاثنين، بتوفير جرعات كافية لـ 126 مليون شخص في البلاد بحلول يونيو المقبل قبيل انطلاق أولمبياد طوكيو في 23 يوليو المقبل.وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن إمدادات اللقاحات تتدفق من مصانع فايزر في أوروبا، ولكن من المتوقع أن تتسارع وتيرتها خلال الأشهر المقبلة.من جانبه، قال الوزير الياباني المسئول عن اللقاحات تارو كونو، إن وتيرة التطعيم ضد فيروس كورونا في البلاد ستتسارع في مايو المقبل لكن أولمبياد طوكيو -المقرر أن تبدأ في يوليو القادم- لم يتم أخذها في الاعتبار في الجدول الزمني.