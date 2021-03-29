7208 إصابات جديدة بكورونا في الأرجنتين

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أنه تم تسجيل 7 آلاف و208 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الأرجنتين، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليونين و308 آلاف و597 حالة.وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين - بأنه تم تسجيل 81 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 55 ألفا و449 حالة.وأشارت إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا بشكل كامل في الأرجنتين بلغ 661 ألفا و528 شخصا.