983 إصابة جديدة و60 وفاة بكورونا في بلغاريا

سجلت بلغاريا 983 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 328 ألفا و753 حالة.وذكرت وزارة الصحة البلغارية- فى بيان نقلته وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين- أن هذه الأرقام جاءت نتيجة إجراء 4 آلاف و94 مسحة.وأضافت أن البلاد سجلت خلال الفترة نفسها 60 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي ليصل إجمالي الوفيات إلى 12 ألفا و710 أشخاص.ووفقا لأحدث البيانات، تماثل 457 شخصا للشفاء ووصل إجمالي المتعافين إلى 249 ألفا و361 شخصا.وأفادت وزارة الصحة البلغارية بأن عدد الحالات التي تحتاج إلى تلقي العلاج اللازم بالمستشفيات بلغ 9 آلاف و839 شخصا من بينهم 773 في وحدات العناية المركزة.وتلقى خلال الـ24 ساعة الماضية 2383 شخصا اللقاح المضاد لفيروس كورونا قي حين بلغ إجمالي الجرعات منذ بدء الحملة 436 ألفا و541 حالة. بينما تلقى الجرعة الثانية 88 ألفا و214 شخصا.