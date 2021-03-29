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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تداول 25 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

الإثنين 29/مارس/2021 - 08:51 ص
ميناء دمياط
ميناء دمياط
أ ش أ
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أعلنت هيئة ميناء دمياط بيانا أن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 25 سفينة.

وأفاد المركز الاعلامي للهيئة في بيان أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغ 23307 أطنان تشمل: 3668 طن يوريا و12150 طن فوسفات و4100 طن رمل و2889 طن كوارتز و500 طن علف بنجر.كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 39451 طنا تشمل: 18319 طن ذرة و139 طن نواتج ذرة و4738 طن فول صويا و12115 طن حديد و3420 طن زيت طعام و720 طن خشب زان.

وأضاف أن اجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 722 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات ( بطاطس وخرشوف وجزر وخس وفاصوليا وخضار مجمد مشكل ) وحاصلات زراعية ( برسيم وسمسم وكراوية وثوم وفول سودانى ) وفواكه ( فراولة وبرتقال وبلح ) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية وسلوفينيا وهولندا وسلوفينيا وكرواتيا وإنجلترا وأمريكا والصين وسنغافورة وروسيا وإسبانيا، في حين بلغ عدد الحاويات الوارد 667 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 3040 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 32005 طنا.. في حين بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 191618 طنا.
كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1370 طن قمح متجها إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3983 شاحنة.

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