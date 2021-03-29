رئيس وزراء العراق وولي عهد السعودية يبحثان مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر»

بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الاثنين، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" .وذكرت قناة (السومرية نيوز) العراقية إن " الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز اجري اتصالاً هاتفياً اليوم ،برئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي لبحث مبادرة الشرق الأوسط الأخضر ،التي تهدف للشراكة مع دول المنطقة لزراعة 50 مليار شجرة كأكبر برنامج إعادة تشجير في العالم، وأهمية رفع كفاءة إنتاج عمليات إنتاج النفط والاستفادة من ريادة المملكة العربية السعودية في ذلك ".وكان ولي العهد السعودي قد أعلن أمس الأحد، عن مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر"، مشيرا إلى أنها سترسم توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة.