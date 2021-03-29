326 إصابة جديدة و21 وفاة بكورونا في بوليفيا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أنه تم تسجيل 326 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في بوليفيا، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 269 ألفا و628 حالة.وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين - بأنه تم تسجيل 21 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 12 ألفا و186 حالة، مشيرة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا بشكل كامل في بوليفيا بلغ 88 ألفا و315 شخصا.