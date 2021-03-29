مقتل وإصابة 17 مدنيا فى عملية للقوات الأفغانية ضد طالبان فى خوست

أعلنت أفغانستان، اليوم الإثنين، عن مقتل 8 مدنيين وإصابة 9 آخرين في عمليات أمنية شنتها القوات الأفغانية ضد مسلحي حركة طالبان في إقليم خوست جنوب شرق البلاد.وقال محمد أكبر زدران أحد المسئولين الأفغان في إقليم خوست- في تصريح لوكالة باجفاك الأفغانية للأنباء- إن القوات الأفغانية شنت عملية ضد طالبان وأسفرت عن مقتل ثمانية مدنيين وإصابة تسعة آخرين.وأضاف زدران أنه لم يتم تحديد هوية الضحايا بعد، إلا أن امرأة وطفلين كانوا من بين ضحايا انفجار في المنطقة التي أجريت فيها العملية الأمنية.وقال نائب قائد الشرطة الإقليم نور الله ستانيكزاي إن امرأة وطفلا قتلا في انفجار عندما حاولا الاختباء من قوات الأمن، كما صادرت قوات الأمن الأفغانية كمية كبيرة من الأسلحة والألغام الأرضية، وأجهزة التحكم عن بعد والدراجات النارية وغيرها من المعدات العسكرية.في السياق نفسه، أعلنت القوات الخاصة الأفغانية في بيان عن أنها شنت عملية أمنية في هذه المنطقة بناء على طلب واستغاثة المواطنين وستستمر العملية.بدورها، أعلنت حركة طالبان في بيان أن 20 مدنيا، بينهم أطفال، قتلوا في العملية الأمنية.