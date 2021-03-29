رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بدء تداول عقود خام مربان في بورصة إنتركونتيننتال الجديدة

الإثنين 29/مارس/2021 - 08:43 ص
بورصة إنتركونتيننتال
بورصة إنتركونتيننتال
وكالات
طباعة
بدأ اليوم الاثنين تداول العقود الآجلة لخام مربان، وهي العقود الرئيسية لبورصة أبوظبي إنتركونتننتال للعقود الآجلة الجديدة للنفط، والتي تطرح خام قياس منافسا محتملا لتداول الخام في الشرق الأوسط.

وقالت بورصة إنتركونتننتال على تويتر إنه جرى تسعير العقد عند 63.93 دولار للبرميل بحلول الساعة 0100 بتوقيت جرينتش مع تداول ألفين و132 دفعة، وتضم كل دفعة ألف برميل.

وبورصة أبوظبي إنتركونتننتال للعقود الآجلة، ومقرها أبوظبي، مدعومة من بورصة إنتركونتننتال وشركة بترول أبوظبي الوطني (أدنوك) وشركاء منهم شركات نفط كبرى.

وسيقدم عقد مربان، التي تسعر خام أبوظبي الرئيسي الذي يشكل أكثر من نصف إنتاج أدنوك، خام قياس بديلا لخام دبي الذي تديره منصة ستاندرد أند بورز جلوبال بلاتس والعقود الآجلة لخام عمان التي يجري تداولها في بورصة دبي للطاقة.

وسيمكن العقد المتعاملين من المقارنة بين قيم الإمدادات المنافسة من روسيا وأوروبا والولايات المتحدة بجودة مماثلة لمربان باستخدام عدد من المشتقات التي تتم تسويتها نقدا مقابل برنت وغرب تكساس الوسيط.

ويسعر العقد الخام لشهرين مقبلين مع تحديد وسيكون موعد حلول أجل أول عقد في يونيو.

وسكون تسليم العقد للعملاء على أساس البيع والتسليم على ظهر السفينة في إمارة الفجيرة.

ومن الشركاء الآخرين في بورصة أبوظبي إنتركونتننتال للعقود الآجلة، بي.بي وتوتال وإنبكس وفيتول وشل وبتروتشاينا وجي.إس كالتكس الكورية الجنوبية إنيوس هولدنجز اليابانية بي.تي.تي التايلاندية.

وتأجل إطلاق بورصة أبوظبي إنتركونتننتال للعقود الآجلة قرابة عامة بسبب جائحة كوفيد-19.

وستحدد أدنوك أسعار البيع الرسمية الشهرية لمربان اعتمادا على العقود الآجلة وأسعار درجات الخام الثلاث الأخرى التي تبيعها وهي داس وأم اللولو وزاكوم العلوي، وذلك بتحديد فوارق لعقود خام مربان.

يعتبر مربان خاما خفيفا منخفض الكبريت وتبلغ كثافته النوعية 39.9 درجة على مقياس معهد البترول الأمريكي ويبلغ محتوى الكبريت به 0.78 بالمئة ويبلغ إنتاجه حوالي مليوني برميل يوما، بحسب بورصة إنتركونتيننتال ومقياس معهد البترول الأمريكي للكثافة النوعية يقيس كثافة الخام.

تضخ الإمارات، وهي ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد السعودية والعراق، حوالي 2.5 مليون برميل يوميا، وهو ما تنتج أدنوك غالبيته.

موضوعات متعلقة

حقيقة تسريب امتحانات الصف الأول الإعدادي 2021

إخماد حريق اندلع في مبنى أبراج وزارة المالية

بدء محاولة تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس.. ومهام جديدة للقاطرات

حسام البدري يكشف حقيقة تمرد بعض اللاعبين ويتحدث عن أزمة شارة القيادة


الصور

image description

«أم خميس» معمرة إدفو عمرها 107 أعوام: «المعاش قليل ونفسي في حياة كريمة» (فيديو)

image description

تسليم رئيس المجلس الطائفي للروم الأرثوذكس موقعا لإقامة كنيسة بدمياط الجديدة

image description

عزبة البرج ورأس البر أول مدن المشروع التشاركي الحضري بدمياط

image description

جامعة دمياط تُعلن المشاركة فى مبادرة «حياة كريمة»

image description

«صحة أسيوط»: نستهدف تطعيم 800 آلف طفل ضد الشلل ضمن الحملة القومية

الأكثر قراءة

أول صورة للتحرك الجزئى لسفينة الحاويات الجانحة

بعد انفراد «الدستور».. قناة السويس تعلن رسميًا تعويم السفينة وتعديل مسارها بنسبة 80%

بدء محاولة تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس.. ومهام جديدة للقاطرات

تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 29-3-2021 فى مصر

إنفوجراف

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

مصرع أغنى ملياردير تشيكي في تحطم مروحية بألاسكا

صحف سعودية: العالم بحاجة لمبادرات أكثر فعالية لمعالجة قضية التغير المناخي

اليابان تدرس رفع دعم الدولة عن بناء محطات الفحم

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2021

أيام زمان

«لم أخنها».. اعترافات علي بدرخان عن علاقته بسعاد حسني

«هوامش الجبرتي»... حكايات الحب من دفتر صلاح عيسي

«الرجل الثاني».. تفاصيل الصداقة بين الزعيم والأستاذ

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صنعت نجومية أحمد السقا

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حصار ثلاث رذائل أزلية ضد الرقى والسعادة البشرية
عمرو خالد
الذكر وقود الروح
مؤمن المحمدي
11 يناير 1980
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
المزيد

الثقافة

تكريم الأمهات المثاليات من نجوم الفن فى ضيافة مديحة حمدى.. الأربعاء

صدر حديثًا.. الثلاثاء بعد العصر لـ نهلة أبو العز

«البوكر» تعلن القائمة القصيرة للرواية العربية غدا

القيم الأخلاقية بين الفلسفة والعلوم الاجتماعية محور نقاش بـ«الأعلى للثقافة» الثلاثاء