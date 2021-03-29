قناة السويس: تعديل مسار السفينة الجانحة بنسبة 80% وسيتم قطرها لمنطقة البحيرات

أعلن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، صباح اليوم الإثنين، عن أن حالة سفينة الحاويات البنمية الجانحة سالمة وسيتم قطرها للبحيرات.وأكد رئيس الهيئة في تصريح خاص لفضائية "سكاي نيوز"، أنه تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة 80%، وأن العمل مستمر على مدار الساعة حتى يتم تعويم السفينة بالكامل.وأضاف: "بدأنا تعويم السفينة بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر؛ حيث ابتعدت مؤخرة السفينة عن الشط بمسافة 102 متر بدلا من 4 أمتار".وأوضح أن مناورات الشد لتعويم السفينة تتم بواسطة 10 قاطرات، مشيرا إلى وصول سفينة إيطالية صباح اليوم للمساعدة.وتابع: "حركة الملاحة ستستأنف مرة أخرى في القناة والعمل سيستمر بمجرد الانتهاء من تعويم السفينة بشكل كامل لحل أزمة السفن العالقة".وأكد في ختام مداخلته أن القناة المصرية ستحصل على حقوقها من تداعيات جنوح السفينة.