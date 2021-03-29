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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

8 آلاف إصابة جديدة و178 وفاة بكورونا فى أوكرانيا

الإثنين 29/مارس/2021 - 08:51 ص
كورونا
كورونا
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سجلت وزارة الصحة الأوكرانية 8 آلاف و346 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لكوفيد-19 و178 حالة وفاة ناجمة عنه خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكتب وزير الصحة ماكسيم ستيبانوف في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وأوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية اليوم الإثنين: "تم تسجيل 8 آلاف و346 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في أوكرانيا حتى 29 مارس 2021. وعلى وجه التحديد، أصيب 344 طفلًا و140 من العاملين الصحيين بكوفيد-19".

وبحسب الوزير، تم تسجيل 178 حالة وفاة و2875 حالة تعاف و3 آلاف و129 حالة دخول مستشفى في أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وارتفع بذلك عدد إصابات كوفيد-19 التي سجلتها أوكرانيا منذ بداية الجائحة إلى مليون و652 ألفا و409 إصابات، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 32 ألفا و132 حالة وفاة، وبلغ عدد المتعافين مليون و303 آلاف و500.

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