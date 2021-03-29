8 آلاف إصابة جديدة و178 وفاة بكورونا فى أوكرانيا
الإثنين 29/مارس/2021 - 08:51 ص
أ ش أطباعة
سجلت وزارة الصحة الأوكرانية 8 آلاف و346 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لكوفيد-19 و178 حالة وفاة ناجمة عنه خلال الـ24 ساعة الماضية.
وكتب وزير الصحة ماكسيم ستيبانوف في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وأوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية اليوم الإثنين: "تم تسجيل 8 آلاف و346 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في أوكرانيا حتى 29 مارس 2021. وعلى وجه التحديد، أصيب 344 طفلًا و140 من العاملين الصحيين بكوفيد-19".
وبحسب الوزير، تم تسجيل 178 حالة وفاة و2875 حالة تعاف و3 آلاف و129 حالة دخول مستشفى في أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وارتفع بذلك عدد إصابات كوفيد-19 التي سجلتها أوكرانيا منذ بداية الجائحة إلى مليون و652 ألفا و409 إصابات، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 32 ألفا و132 حالة وفاة، وبلغ عدد المتعافين مليون و303 آلاف و500.
وكتب وزير الصحة ماكسيم ستيبانوف في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وأوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية اليوم الإثنين: "تم تسجيل 8 آلاف و346 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في أوكرانيا حتى 29 مارس 2021. وعلى وجه التحديد، أصيب 344 طفلًا و140 من العاملين الصحيين بكوفيد-19".
وبحسب الوزير، تم تسجيل 178 حالة وفاة و2875 حالة تعاف و3 آلاف و129 حالة دخول مستشفى في أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وارتفع بذلك عدد إصابات كوفيد-19 التي سجلتها أوكرانيا منذ بداية الجائحة إلى مليون و652 ألفا و409 إصابات، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 32 ألفا و132 حالة وفاة، وبلغ عدد المتعافين مليون و303 آلاف و500.