استعدادا لامتحانات مارس.. اجتماع منسقي «الصحة المدرسية» بالبحيرة

عقدت مديرية الصحة بالبحيرة اجتماعا، لإدارة الصحة المدرسية، ووحدة الفيروسات الكبدية لمنسقي الصحة المدرسية بالإدارات الصحية، ومشرفى الصحة المدرسية بالمديرية، لمناقشة خطة المديرية لمتابعة المدارس والمعاهد الأزهرية بالمحافظة أثناء امتحانات شهر مارس.تناول الاجتماع متابعة استكمال أعمال الفحص الشامل والتطعيمات الدورية لتلاميذ المدارس ومتابعة استكمال أعمال مبادرة الانيميا والتقزم.ومن جانبه، أكد الدكتور طلحة وكيل الوزار أنه تم فحص ٧٨٧٦٤ طالبا حتى اليوم، في المرحلة الثانية بهذه المبادرة والتى بدأت يوم ١٤ مارس وتستمر حتى نهاية العام الدراسي الحالى، مشيدا بالاداء المتميز لمنسقي الصحة المدرسية في المبادرة ومتابعة الامتحانات.