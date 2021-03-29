1492 إصابة جديدة بكورونا في كازاخستان

سجلت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان ألفا و492 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد بالفيروس إلى 241 ألفا و873 حالة.وذكرت وزارة الصحة الكازاخية -في بيان نقلته وكالة أنباء "كازينفورم" المحلية- أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 788 حالة شفاء تام من المرض، ليرتفع إجمالي حالات التعافي في البلاد إلى 217 ألفا و168 حالة.وأضافت الصحة الكازاخية أن عدد المرضى الذين يخضعون للعلاج من الفيروس التاجي في البلاد يبلغ حتى الآن 23 ألفًا و310 أشخاص، منهم 348 مرضى في حالة حرجة ويتلقون العلاج داخل المستشفيات.