ارتفاع الديون الخارجية للصين إلى 2.4 تريليون دولار بنهاية 2020

أعلنت الهيئة الوطنية الصينية للنقد الأجنبي أن الديون الخارجية غير المسددة للصين بلغت 2.4 تريليون دولار بنهاية عام 2020.وقالت المتحدثة باسم الهيئة "وانغ تشون يينغ" -في تصريحات اليوم- إن الرقم المعلن أعلى بـ 92.5 مليار دولار عما كان في نهاية سبتمبر عام 2020 بزيادة 4%، مشيرة إلى أن هيكل الديون الخارجية للصين تحسن بشكل أكثر، وأن نسب الديون بالعملة المحلية والديون متوسطة وطويلة الأجل ارتفعت عن القراءات في نهاية سبتمبر 2020.وأضافت يينغ أن المؤشرات الرئيسية للديون الخارجية للبلاد مثل نسبة الديون الخارجية إلى الناتج المحلي الإجمالي ونسبة الديون الخارجية إلى الدخل من الصادرات التجارية ونسبة خدمة الديون، تقع ضمن الحدود المتعارف عليها دوليا، وأن مخاطر الديون الخارجية العامة قابلة للسيطرة عليها.