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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

اليابان تدرس رفع دعم الدولة عن بناء محطات الفحم

الإثنين 29/مارس/2021 - 08:17 ص
محطات الفحم
محطات الفحم
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تدرس اليابان رفع دعم الدولة عن بناء مولدات الطاقة التي تعمل بالفحم خارج البلاد، وذلك تماشيا مع الجهود الدولية للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، وفق ما أعلنته مصادر حكومية اليوم الاثنين.

وقالت مصادر مطلعة- وفقا لما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية- إن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا،قد يعلن عن هذه الخطوة في وقت مبكر خلال قمة افتراضية مرتقبة من 22 إلى 23 أبريل حول تغير المناخ يستضيفها الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ويمكن للفحم أن يكون مصدرًا جذابًا لتوليد الطاقة في الدول النامية بسبب تكلفته المنخفضة، ولكنه ينتج ثاني أكسيد الكربون أكثر من الغاز الطبيعي أو مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وتعرضت اليابان لانتقادات لاستمرارها في تقديم دعم الدولة لتصدير محطات الطاقة التي تعمل بالفحم في شكل قروض من بنك اليابان للتعاون الدولي،وفي يوليو الماضي، شددت اليابان معاييرها لدعم مثل هذه المشاريع، ولم تسمح لها إلا في البلدان التي تبذل جهودًا لتقليل انبعاثات الكربون،وتلك التي ليس لديها خيار سوى اللجوء إلى الفحم لأسباب اقتصادية.

ومن المقرر أن يمثل رفع دعم الدولة تمامًا خطوة إلى الأمام، وتأتي في الوقت الذي يبني فيه تركيز إدارة بايدن على معالجة تغير المناخ، زخمًا دوليًا لخفض انبعاثات الكربون والتحول نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة.

وقال سوجا إن التحول إلى البيئة الخضراء سيكون محركًا رئيسيًا لنمو الاقتصاد الياباني، وتحقيقا لهدف اليابان بجعلها محايدة للكربون بحلول عام 2050، تعهد رئيس الوزراء الياباني بالكشف عن هدف جديد "طموح" لخفض انبعاثات الكربون حتى عام 2030،قبل مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ المقرر في نوفمبر المقبل.

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