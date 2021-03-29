إحصائية: 14.56 مليار دولار حجم التجارة بين مصر والصين خلال 2020

أفادت بيانات رسمية صينية بأن حجم التجارة بين مصر والصين ارتفع بنسبة 10.34% على أساس سنوي، ليصل إلى 14.56 مليار دولار في عام 2020.وذكرت وزارة التجارة الصينية- في أحدث بيانات أصدرتها اليوم- أن الصادرات الصينية إلى مصر سجلت 13.64 مليار دولار، بزيادة 83ر11% على أساس سنوي، في حين وصلت واردات الصين من مصر إلى 0.92 مليار دولار بتراجع نسبته 7.84%.وأضافت الوزارة أنه اعتبارا من ديسمبر عام 2020، أصبحت مصر الشريك التجاري الـ49 للصين.