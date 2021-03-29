الليلة.. أسقف أبو قرقاص يلقي أولى عظاته الأسبوعية

يلقي الأنبا فيلوباتير أسقف إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الأرثوذكس؛ مساء اليوم، أولى عظاته بكنيسة السيدة العذراء مريم بالفكرية.يأتى ذلك عقب رسامته أسقفًا لأبوقرقاص بيد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ في 7 مارس الجاري.وتواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الصوم الكبير، والذي يمتد 55 يومًا، حتى ينتهي ليلة سبت النور.يشار إلى أن الصوم الكبير يعد صومًا من الدرجة الأولى، والذي تمتنع فيه الكنيسة عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان مكتفية بالأكلات النباتية، ويقطع فيه أقباط الكنيسة الأرثوذكسية الطعام من 12 منتصف الليل وحتى الغروب، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس في الأسبوع الأول في شكل قداس يومي، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير فتقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.