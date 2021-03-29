رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الليلة.. أسقف أبو قرقاص يلقي أولى عظاته الأسبوعية

الإثنين 29/مارس/2021 - 08:07 ص
الأنبا فيلوباتير
الأنبا فيلوباتير أسقف إيبارشية أبو قرقاص
مونيكا جرجس
طباعة
يلقي الأنبا فيلوباتير أسقف إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الأرثوذكس؛ مساء اليوم، أولى عظاته بكنيسة السيدة العذراء مريم بالفكرية.

يأتى ذلك عقب رسامته أسقفًا لأبوقرقاص بيد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ في 7 مارس الجاري.

وتواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الصوم الكبير، والذي يمتد 55 يومًا، حتى ينتهي ليلة سبت النور.

يشار إلى أن الصوم الكبير يعد صومًا من الدرجة الأولى، والذي تمتنع فيه الكنيسة عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان مكتفية بالأكلات النباتية، ويقطع فيه أقباط الكنيسة الأرثوذكسية الطعام من 12 منتصف الليل وحتى الغروب، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس في الأسبوع الأول في شكل قداس يومي، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير فتقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.

موضوعات متعلقة

حقيقة تسريب امتحانات الصف الأول الإعدادي 2021

أول صورة للتحرك الجزئى لسفينة الحاويات الجانحة

إخماد حريق اندلع في مبنى أبراج وزارة المالية

قناة السويس: تعديل مسار السفينة الجانحة بنسبة 80% وسيتم قطرها لمنطقة البحيرات


الصور

image description

«أم خميس» معمرة إدفو عمرها 107 أعوام: «المعاش قليل ونفسي في حياة كريمة» (فيديو)

image description

تسليم رئيس المجلس الطائفي للروم الأرثوذكس موقعا لإقامة كنيسة بدمياط الجديدة

image description

عزبة البرج ورأس البر أول مدن المشروع التشاركي الحضري بدمياط

image description

جامعة دمياط تُعلن المشاركة فى مبادرة «حياة كريمة»

image description

«صحة أسيوط»: نستهدف تطعيم 800 آلف طفل ضد الشلل ضمن الحملة القومية

الأكثر قراءة

أول صورة للتحرك الجزئى لسفينة الحاويات الجانحة

بعد انفراد «الدستور».. قناة السويس تعلن رسميًا تعويم السفينة وتعديل مسارها بنسبة 80%

بدء محاولة تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس.. ومهام جديدة للقاطرات

تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 29-3-2021 فى مصر

إنفوجراف

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

مصرع أغنى ملياردير تشيكي في تحطم مروحية بألاسكا

صحف سعودية: العالم بحاجة لمبادرات أكثر فعالية لمعالجة قضية التغير المناخي

اليابان تدرس رفع دعم الدولة عن بناء محطات الفحم

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2021

أيام زمان

«لم أخنها».. اعترافات علي بدرخان عن علاقته بسعاد حسني

«هوامش الجبرتي»... حكايات الحب من دفتر صلاح عيسي

«الرجل الثاني».. تفاصيل الصداقة بين الزعيم والأستاذ

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صنعت نجومية أحمد السقا

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حصار ثلاث رذائل أزلية ضد الرقى والسعادة البشرية
عمرو خالد
الذكر وقود الروح
مؤمن المحمدي
11 يناير 1980
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
المزيد

الثقافة

تكريم الأمهات المثاليات من نجوم الفن فى ضيافة مديحة حمدى.. الأربعاء

صدر حديثًا.. الثلاثاء بعد العصر لـ نهلة أبو العز

«البوكر» تعلن القائمة القصيرة للرواية العربية غدا

القيم الأخلاقية بين الفلسفة والعلوم الاجتماعية محور نقاش بـ«الأعلى للثقافة» الثلاثاء