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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

خبير أوبئة: إهمال الإجراءات الوقائية يساهم في ارتفاع إصابات كورونا

الإثنين 29/مارس/2021 - 08:05 ص
كورونا
كورونا
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أكد كبير المستشارين الطبيين في البيت الأبيض، الدكتور أنتوني فاوتشي اليوم الإثنين، أن إهمال الإجراءات الوقائية اللازمة لمكافحة عدوى فيروس كورونا، وسفر الأمريكيين خلال ما يعرف باسم "عطلة الربيع"، وإنهاء قوانين ارتداء الكمامات في بعض الولايات كلها عوامل تساهم في ارتفاع حالات الإصابات.

وقال فاوتشي في تصريحات - نقلتها قناة (الحرة) الأمريكية - إن "الزيادة الأخيرة في حالات كورونا في الولايات المتحدة ليست مرتبطة فقط بسلالات تم رصدها أكثر قدرة على نقل العدوى".

وأضاف "نحن نأخذ التحورات الجديدة في الفيروس على محمل الجد ونشعر بالقلق، ولكن ليست هي فقط المسؤولة عن ذلك".

يذكر أنه بعد حوالي ثلاثة شهور من تراجع الحالات الجديدة، سجلت الولايات المتحدة زيادة 12 % بمتوسط الحالات هذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي، وتم رصد سلالات خطيرة من الفيروس في الولايات المتحدة، مثل سلالة (B.1.1.7) التي اكتشفت في المملكة المتحدة وتحوي 23 طفرة، وكذلك سلالتي B.1.351 القادمة من جنوب أفريقيا، وP.1 من البرازيل.

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