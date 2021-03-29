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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تعمم اختبار كورونا بأماكن العمل عالية الخطورة

الإثنين 29/مارس/2021 - 08:03 ص
كورونا
كورونا
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طلبت السلطات الصحية من الحكومات الكورية الجنوبية، إجراء اختبار فيروس كورونا المستجد على جميع المواطنين والأجانب العاملين في أماكن العمل التي يعمل فيها العديد من الأجانب، في إطار إجراءات الوقاية من الفيروس.

وجاء ذلك بعد الجدل الذي أثاره الأمر الإداري بإجراء اختبار كورونا على جميع العمال الأجانب، الذي أصدرته السلطات الصحية باعتباره يمثل انتهاكا لحقوقهم أو التمييز ضدهم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وقال وزير الصحة الكوري الجنوبي كوون دوك-تشول، إن المقر المركزي لمواجهة الكوارث والسلامة طلب من الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها والحكومات المحلية إجراء الاختبارات التشخيصية على جميع المواطنين والأجانب على حد سواء في أماكن العمل عالية الخطورة.

وذكر أن الأمر الإداري بإجراء الاختبارات التشخيصية على جميع العمال الأجانب، والذي يتم تنفيذه في حوالي 10 مدن وأقاليم، يثير مخاوف من التمييز ضد الأجانب أو انتهاك حقوقهم.

وأضاف أن هذا الجدل ناجم عن سوء الفهم بأن الاختبارات التشخيصية تجري على الأجانب فقط في أماكن العمل عالية الخطورة، وتابع قائلا إنه "يجب ألا تؤدي التدابير لتسهيل عملية اختبار كورونا للأجانب إلى سوء الفهم بانتهاك حقوقهم أو التمييز ضدهم".

وأكد أن الحكومة تهدف إلى حماية جميع أفراد المجتمع من العدوى دون التمييز، مضيفا أنه يمكن للعمال الأجانب حتى لو كانوا مقيمين غير شرعيين أو ليس لديهم أي تأشيرات الخضوع لاختبار كورونا المجاني الذي لا يطلب المعلومات الشخصية، والحصول على دعم العلاج.

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