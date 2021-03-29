تحرير 5 مخالفات لمخابز في حملة تموينية بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة حملة تموينية مكبرة على المخابز والأسواق والمحلات العامة، لتشديد الرقابة على كل ما يمس حياة المواطن والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المتاجرة والتربح غير المشروع، ومتابعة السلع الغذائية المختلفة وتاريخ إنتاجها ومدى صلاحيتها للاستهلاك الادمى.وأسفرت تلك الحملة عن تحرير 5 محاضر، عبارة عن محضرين للتوقف عن الإنتاج بدون إذن من الجهات المختصة و3 محاضر لإثبات مبيعات خبز وهمية بالكارت الذهبى بدون وجه حق بكمية 3200 رغيف.تم تحرير المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.