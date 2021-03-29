«لا تصالح ولا تسامح» و«فن إدارة الأزمة» أبرز مقالات الصحف

تناول كتاب الصحف الصادرة اليوم الاثنين العديد من الموضوعات التي تشغل الرأي العام، منها أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس، والتعامل السريع من أجهزة الدولة تجاه حادث قطاري سوهاج.ففي عموده بجريدة الأخبار "إنها مصر" وتحت عنوان "لا تصالح ولا تسامح" قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إن مصر أفلتت من مصيدة "الجحيم العربي"، التي استهدفت تفتيتها بمؤامرات الإخوان وتحويلها إلى مستنقع للحرب الأهلية،‬ واستدعت البلاد احتياطي القوة المصرية الكامنة في أعماقها لمواجهة الخطر الداهم، خطر يهدد وطنا عظيما‭،‬ واستبداله بميليشيات دموية قتلت من أبناء الوطن الكثيرين، ولم تقتل من أعداء الوطن فردًا واحدًا، واستغلوا الدين الإسلامي السمح أسوأ استغلال‭،‬ ولم يدركوا أن مصر لم تكن يومًا إلا ميدانًا للشجعان‭،‬ يحميها جيش وطني حر.وأضاف الكاتب أن كتب لمصر عمر جديد‭،‬ في 30 يونيو وانفجرت مظاهرات الفرح في الشوارع، وعادت الابتسامة للوجوه الحزينة والقلوب الخائفة‭،‬ فمن كان يتصور أن الليل الدامس سوف ينجلي‭،‬ وأن الوطن الطيب سيعود لأهله وناسه‭،‬ وأن الدولة التي حاولوا تفكيك مفاصلها،‬ سوف تتماسك وتقف على قدميها‭،‬ وتسترد قوتها وهيبتها واحترامها.وأوضح أن ذكريات بدأت حزينة وانتهت رائعة، بعد أن انزاح كابوس الجماعة الإرهابية‭،‬ وأخذت في طريقها القوى الانتهازية ونشطاء التجسس والدولار، وفلاسفة التحاليل السوداء‭،‬ الذين كانوا منتشرين في الفضاء مثل الجراد المتطاير.وأشار الكاتب إلى أن ذلك حدث بعد أن أعلن وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي إنهاء حكم المعزول‭،‬ وأن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد‭،‬ لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ووقف العمل بالدستور الإخواني المشبوه‭،‬ فإما أن تضيع مصر‭،‬ أو أن تنقذها العناية الإلهية وجيشها البطل.وذكر الكاتب بقتلة السادات الذين أجلسهم مرسي في صدارة صفوف احتفالات السادس من أكتوبر، بينما غاب أبطال العبور الحقيقيون‭،‬ مشيرا إلى إصدار أحدهم "طارق الزمر" بيانًا يوم 29 يونيو 2013‬ يقول فيه بالحرف الواحد إن جماعته سوف تنصب المشانق في الميادين العامة‭،‬ استعدادًا لاستقبال رؤوس العلمانيين الكفرة والصليبيين، وإطعام جثثهم النجسة للذئاب والكلاب المسعورة.وقال الكاتب إن الأحداث كانت تسير في اتجاه مذبحة مروعة لرموز مصر، على غرار ما تفعله داعش في سوريا والعراق‭،‬ لبث الذعر والهلع في قلوب المصريين‭،‬ وإشعال حرب أهلية تغرق البلاد في بحور الدماء، وتفكك أركان الدولة ومؤسساتها لتقوم على أنقاضها خلافتهم المزعومة.وأضاف أن قبلها بأيام كانت ميليشيات خيرت الشاطر تجهز أسلحتها وتعلن "النفير العام"، ورصدت الأجهزة الأمنية والمخابراتية‭،‬ محاولات تسلل جماعية من عناصر حماس لدخول سيناء والاشتراك في "أم المعارك"‭،‬ بنفس سيناريو 25 يناير‭،‬ وأعد مكتب الإرشاد قائمة طويلة بأسماء سياسيين وقضاة ومسئولين وإعلاميين وعسكريين ورجال أمن وشخصيات عامة‭،‬ ليتم اعتقالهم في حملة ترويع غير مسبوقة في تاريخ مصر.وأكد الكاتب أن المصريين لم ينخدع بزيفهم‭،‬ ولم يبتلع الطعم سوى بعض المخدوعين.. وجن جنونهم لأن مصر كسرت شوكتهم‭،‬ وأن الجنة التي يخدعون بها الإرهابيين، لن تكون أبدًا بالقتل وإراقة الدماء والترويع‭،‬ وقدمت البلاد طوابير من الشهداء‭،‬ لهم وطن يدافعون عنه‭،‬ وحياة يفرشونها بالخير لأولادهم وأحفادهم.واختتم الكاتب مقاله قائلا: "عادت مصر إلى شعبها وعاد شعبها إليها ولن ينسى أبدًا تلك الأيام السوداء‭،‬ ولهذه الأسباب: لا تصالح ولا تسامح".أما الكاتب نشأت الديهي في عموده "قهوة الصباح" بجريدة الجمهورية قال إنه تزامنا مع وقوف العالم على أطراف أصابعه انتظارًا لتحرير التجارة العالمية الرهينة والمرهونة بتحرير الباخرة العملاقة «المحشورة» في عرض قناة السويس، وسط الضجيج الإعلامي والصحفي ومساهمات وسائل التواصل الاجتماعي المثيرة ووسط التصريحات الدولية التي تعرض المساعدة في تعويم وتحرير السفينة من «قبضة الطبيعة» ظهر على الساحة «طامعون» يحاولون استغلال الحادث أسوأ استغلال.وأضاف أن من بين هؤلاء الأشخاص من حاول الصيد في الماء العكر سياسيًا ومنهم من أفصح عن نواياه المختبئة في جلباب الدبلوماسية المثقوب والمرتق بخرق المصالح، مشيرا إلى وجود ثلاثة طامعين في سرقة دور القناة.وأوضح أن هذه المحاولات لسلسلة طويلة وتاريخية وغيرها تمثل استكمالا مــن المحاولات لإيجاد بديل لقناة السويس «الخالدة» لكن الثابت أن هؤلاء قادرون على الكلام وببراعة لكنهم غير قادرين على هزيمة الجغرافيا.أما عبد المحسن سلامة في عموده "صندوق الأفكار" وتحت عنوان "فن إدارة الأزمة" أكد الكاتب أن حادث تصادم القطارين بمركز طهطا في محافظة سوهاج شيء مؤسف، لأنه أسفر عن مصرع عدد من المواطنين وإصابة آخرين.وقال إنه للأسف الشديد، لا تزال حوادث القطارات تؤلمنا، وينتج عنها الكثير من الضحايا الأبرياء، إلا أن النور، الذي ظهر في عتمة الحادث، تمثل في حسن إدارة الأزمة من جانب الدولة بكل أجهزتها.وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يتابع الأزمة منذ اللحظة الأولى، وعلى الفور، وجه رئيس الحكومة، الدكتور مصطفی مدبولي، والمعنيين من الوزراء إلى الذهاب لموقع الحادث للمتابعة الميدانية، أما رئيس مجلس الوزراء ذهب إلى هناك، وتفقد موقع الحادث، وزار المصابين، وعقد مؤتمرا صحفيا، أوضح فيه كل المعلومات المتعلقة بهذا الحادث المأساوي، مما أغلق أبواب الشائعات، والاجتهادات الخاطئة، والصيد في الماء العكر.وأوضح أن وزارة الصحة قامت بتوجيه أطقم طبية متخصصة بشكل سريع، إلى المساعدة في إنقاذ الضحايا والمصابين بالمستشفيات التي نقلوا إليها، وكذلك تم نقل بعض الضحايا إلى القاهرة ممن تستلزم حالتهم ذلك.وقال إن اللافت هو المشهد الإنساني الرائع من أبناء سوهاج، وتدفقهم على المستشفيات للتبرع بالدم، وهو مشهد يعبر عن معدن المصريين الأصيل، الذي يظهر وقتوأوضح أن الأهم من كل ذلك هو قرار رئيس الجمهورية تشكيل لجنة من الرقابة الإدارية، والهيئة الهندسية، والكلية الفنية العسكرية، وبعض الأساتذة المتخصصين في كليات الهندسة - لبحث أسباب وقوع الحادث، وإعداد تقرير متكامل، تمهيدا لمعاقبة المتسببين فيه وكشف كل التفاصيل الخاصة به، حتى لا يتكرر مرة أخرى.أما حمدي رزق بجريدة المصري اليوم وفي عموده " فصل الخطاب" وتحت عنوان " إنما الحاضر أحلى" أكد أنه برغم الحزن الساكن فينا، هناك فرصة لتغيير مود البلد، لقشع سحابات الحزن على مصابنا في القنال والقطار والعقار، واستعادة الأمل والثقة في النفس، وإظهار العظمة المصرية والبهاء والجلال في موكب ملوك مصر العظماء.وأشار إلى أن نقل المومياوات فرصة لتسلط وسائل الإعلام العالمية عدساتها وتركز نشراتها على حدث مصري ضخم، بعد تسليط سالب على حوادث لونت صورة مصر عالميًا، قائلا إن الحدث الفريد الذي ينتظره العالم بنقل 22 مومياء ملكية فرصة تستوجب الإمساك بها بالتلابيب، واتخاذ التدابير التي تكفل إخراجًا عالميًا لحدث تاريخي قَلَّ أن يجود الزمان بمثله.أما صلاح حسب الله ففي مقال تحت عنوان " حادثة القطار لن توقف القطار" بجريدة الوطن قال برغم الألم الذي يعتصر المصريين بسبب حادث تصادم قطارى سوهاج، ومع التأكيد على ضرورة محاسبة المتسبب في هذا الحادث الذي حصد أرواح مواطنين أبرياء وخلّف عددًا من الإصابات لآخرين، فإن هذا الحدث الجلل لن يوقف قطارًا آخر انطلق من رحم ثورة ٣٠ يونيو منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة قطار بناء الدولة الحديثة.وأضاف أن الرئيس تعامل بشكل حقيقي ومباشر مع كل القضايا والمشاكل التي خلفتها عقود من تزاوج الإهمال والفساد، مشيرا إلى أنه مخطئ من يعتقد أن مشاكل مرفق السكة الحديد تتمثل في حوادث القطارات فقط، بل هي أعمق من ذلك بكثير، تحتاج لتطوير حقيقي، تطوير للبشر قبل القطار، فالعنصر البشرى هو من يقود هذه المنظومة، وبالفعل أصبحنا في أمس الحاجة إلى البدء السريع في تطوير هذه المنظومة فنيًا وبشريًا لتجاوز سنوات من الرعونة واللا مبالاة والتعامل مع هذه القضية بكلمتين عن التطوير تتردد عقب كل حادث..وأكد الكاتب أن القضية ليست الحديث عن مجرد حادثة، فلو أجهدنا أنفسنا في البحث سنجد أن حوادث القطارات والطرق ليست مقصورة على بلد بعينه بل هي متكررة بشكل لحظي في كل بلدان العالم، خاصة حوادث القطارات، وتشهد الكثير من دول العالم حوادث مفزعة على خطوط السكة الحديد يكون العامل المشترك فيها أغلب الأحيان الإهمال.وأضاف أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي باتت أكثر جرأة في اقتحام هذه المشكلة المتراكمة مثلما اقتحمت ملفات ومشكلات أخرى متشابكة، ولعل «إدارة الأزمة» يُدلل على نضج واحترافية الدولة بكل مؤسساتها التنفيذية والتشريعية والقضائية والأمنية في تناسق وانضباط وشفافية من خلال منظومة تقودها القيادة السياسية وتتابعها عن كثب.واختتم الكاتب مقاله قائلا "إنه رغم هذا الحادث فإن قطار مصر البناء ماضٍ في طريقه ولن توقفه هذه الشماتة غير المستغربة من هذه الجماعة الإرهابية وأعضائها الذين باتوا يكرهون مصر بكل ما فيها، ويتعبهم أن يروا كل يوم شيئًا جديدًا في مصر الحديثة".