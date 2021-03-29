ارتفاع الدين العام لكينيا إلى 67 مليار دولار

أظهرت بيانات البنك المركزي الكيني، ارتفاع إجمالي الدين العام لكينيا خلال أول 7 سبعة أشهر من العام المالي الحالي، الذي بدأ أول يوليو الماضي، إلى 7.35 تريليون شلن كيني (67 مليار دولار) بزيادة قدرها 659.5 مليار شلن عن نهاية العام المالي الماضي.وارتفع الدين العام خلال الأشهر السبعة الأولى من العام المالي الحالي بنسبة 11% إلى 3.53 تريليون شلن حتى نهاية يناير الماضي.وزاد الدين العام الخارجي بنسبة 5.1 % إلى 34.68 مليار دولار بنهاية يناير الماضي، مقابل 33.01 مليار دولار في نهاية يونيو من العام الماضي.وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الإثنين، إلى تراجع عجز الحساب الجاري لكينيا خلال عام حتى نهاية فبراير الماضي إلى 4.6 % من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 5.8 % في نهاية فبراير من العام الماضي؛ بسبب تراجع قيمة فاتورة واردات النفط والآلات ومعدات النقل، إلى جانب تحسن صادرات الشاي والمحاصيل البستانية وزيادة تحويلات الكينيين العاملين في الخارج.