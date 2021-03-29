الصين تتهم أمريكا والاتحاد الأوروبى بالسعى لزعزعة استقرارها

قال متحدث باسم حكومة إقليم شينجيانغ الصيني، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وكندا تمارس احتيالا سياسيا لزعزعة استقرار الصين.وأدلى زو جيشيانج بالتصريح خلال مؤتمر صحفي رفض فيه مزاعم وقوع إبادة جماعية في الإقليم الواقع بغرب البلاد والعقوبات التي أعلنتها حكومات دول غربية بخصوص انتهاكات لحقوق الإنسان في شينجيانغ.كانت الصين أعلنت يوم السبت فرض عقوبات على أفراد وكيانات في الولايات المتحدة وكندا، ردا على العقوبات المفروضة على مواطنين وجماعات من الصين بسبب أسلوب تعامل بكين مع أقلية الويغور المسلمة في شينجيانغ.