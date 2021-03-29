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رئيس التحرير التنفيذي
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استغلال العوامل الطبيعية.. كيف نجح العاملون بقناة السويس فى تعويم السفينة الجانحة؟

الإثنين 29/مارس/2021 - 08:03 ص
تعويم السفينة الجانحة
تعويم السفينة الجانحة
مصطفى دياب
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كشفت مصادر لـ"الدستور" أن العوامل الطبيعية كان لها دورًا هامًا بجانب بسالة وبراعة العاملين في عملية سحب سفينة الحاويات البنمية "EVER GIVEN" الجانحة بقناة السويس.

وأوضحت أن المد ارتفعا ابتداءا من 11.23 لـ 206 سم بزيادة 8 سم زيادة عن السبت وذلك مضاعفة الرياح، والتي ساهمت أيضا بشكل كبير في عملية تعويم السفينة الجانحة، بجانب بسالة العاملين على الكراكات والقاطرات الذين واصلوا العمل على مدار الـ24 ساعة منذ جنوح السفينة يوم الثلاثاء الماضي.

الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الإثنين، بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة "EVER GIVEN" بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر حيث تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة ٨٠% وابتعاد مؤخر السفينة عن الشط بمسافة ١٠٢ متر بدلا من ٤ أمتار.

ومن المقرر أن يتم استئناف المناورات مرة أخرى مع ارتفاع منسوب المياه إلى أقصى ارتفاع له في الفترة من الحادية عشرة والنصف صباحا ليصل إلى ٢ متر بما يسمح بتعديل مسار السفينة بشكل كامل لتصبح بمنتصف المجرى الملاحي.

ووجه الفريق ربيع رسالة طمأنة للمجتمع الملاحي الدولي باستئناف حركة الملاحة مرة أخرى في القناة بمجرد الانتهاء من تعويم السفينة بشكل كامل قريبا وتوجيهها للانتظار بمنطقة البحيرات لفحصها الفني.

وأشاد رئيس الهيئة برجال هيئة قناة السويس الأبطال الذين قاموا بهذا العمل العظيم، مثمنا جهودهم خلال الفترة الماضية وقيامهم بأداء واجبهم الوطني على أكمل وجه، مع ثقته الكاملة بإنجاز العمل بنسبة ١٠٠ %.

وكانت "الدستور" قد انفردت من مصادرها بقناة السويس عن نجاح التعويم بنسبة 70% من سفينة الحاويات البنمية الجانحة "EVER GIVEN" بقناة السويس، ليعلن بعدها رسميًا تعويم السفينة بنسبة 80%، ومن المتوقع أن تستكمل عملية التعويم بشكل تام خلال الفترة المقبلة.



فيما أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الإثنين، بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة "EVER GIVEN" بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر حيث تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة ٨٠% وابتعاد مؤخر السفينة عن الشط بمسافة ١٠٢ متر بدلا من ٤ أمتار.

ومن المقرر أن يتم استئناف المناورات مرة أخرى مع ارتفاع منسوب المياه إلى أقصى ارتفاع له في الفترة من الحادية عشرة والنصف صباحا ليصل إلى ٢ متر بما يسمح بتعديل مسار السفينة بشكل كامل لتصبح بمنتصف المجرى الملاحي.

ووجه الفريق ربيع رسالة طمأنة للمجتمع الملاحي الدولي باستئناف حركة الملاحة مرة أخرى في القناة بمجرد الانتهاء من تعويم السفينة بشكل كامل قريبا وتوجيهها للانتظار بمنطقة البحيرات لفحصها الفني.

وأشاد رئيس الهيئة برجال هيئة قناة السويس الأبطال الذين قاموا بهذا العمل العظيم، مثمنا جهودهم خلال الفترة الماضية وقيامهم بأداء واجبهم الوطني على أكمل وجه، مع ثقته الكاملة بإنجاز العمل بنسبة ١٠٠ %.

وكانت "الدستور" قد انفردت من مصادرها بقناة السويس عن نجاح التعويم بنسبة 70% من سفينة الحاويات البنمية الجانحة "EVER GIVEN" بقناة السويس، ليعلن بعدها رسميًا تعويم السفينة بنسبة 80%، ومن المتوقع أن تستكمل عملية التعويم بشكل تام خلال الفترة المقبلة.

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