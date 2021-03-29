بايدن «قلق» من اتفاقية التعاون «الإيرانى - الصينى»

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قلقه حول اتفاق التعاون الذي وقع قبل يومين بين الصين وإيران، وقال ردا على سؤال وجهه إليه أحد الصحفيين أمس الأحد، حول الموضوع "لدلا قلق بشأن تلك الشراكة المتزايدة بين الطرفين منذ سنوات".وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أكد في وقت سابق، أن العلاقات الأمريكية الصينية أصبحت عدائية بشكل متزايد.يأتي هذا فيما تم التوقيع على اتفاقية تعاون شامل بين إيران والصين، لمدة 25 عاما يوم السبت الماضي خلال زيارة وزير الخارجية الصيني لطهران.