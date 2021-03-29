9872 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية تسجيل 9872 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا، خلال 24 ساعة الماضية.وأشار المعهد -على صفحته الإلكترونية، اليوم الإثنين- إلى أنه تم تسجيل 43 حالة وفاة بسبب الفيروس خلال نفس المدة، ليرتفع الإجمالي إلى 75 ألفا و913 حالة وفاة.جدير بالذكر أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغت حتى الآن أكثر من مليونين و287 ألفا و273 إصابة بينما بلغت حصيلة الحالات النشطة 211 ألفا و500 حالة.