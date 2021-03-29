992 إصابة جديدة بكورونا فى فنزويلا

سجلت وزارة الصحة الفنزويلية، اليوم الإثنين، 992 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة السابقة، من بينهم 15 حالة وافدة من الخارج.وذكرت الوزارة -في بيان نقلته صحيفة «إل يونيفرسال» الفنزويلية- أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 156 ألفًا و655 حالة، تعافى منها 145 ألفًا و293 حالة.ويبلغ عدد الحالات النشطة 9 آلاف و797 حالة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 1565 حالة بعد تسجيل عشر حالات جديدة.