992 إصابة جديدة بكورونا فى فنزويلا
الإثنين 29/مارس/2021 - 07:45 ص
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سجلت وزارة الصحة الفنزويلية، اليوم الإثنين، 992 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة السابقة، من بينهم 15 حالة وافدة من الخارج.
وذكرت الوزارة -في بيان نقلته صحيفة «إل يونيفرسال» الفنزويلية- أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 156 ألفًا و655 حالة، تعافى منها 145 ألفًا و293 حالة.
ويبلغ عدد الحالات النشطة 9 آلاف و797 حالة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 1565 حالة بعد تسجيل عشر حالات جديدة.
وذكرت الوزارة -في بيان نقلته صحيفة «إل يونيفرسال» الفنزويلية- أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 156 ألفًا و655 حالة، تعافى منها 145 ألفًا و293 حالة.
ويبلغ عدد الحالات النشطة 9 آلاف و797 حالة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 1565 حالة بعد تسجيل عشر حالات جديدة.