الهند تسجل أكثر من 68 ألف إصابة جديدة بكورونا

سجلت الهند 68 ألفا و20 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 12 مليونا و39 ألفا و644 شخصا.وذكرت وزارة الصحة الهندية -وفق ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية اليوم الإثنين- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 291 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 161 ألفا و843 شخصا.وأفادت بأن 32 ألفا و231 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 11 مليونا و355 ألفا و993 شخصا.ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند 521 ألفا و808 أشخاص.