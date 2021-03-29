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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

افتتاحيات الصحف تبرز إظهار المعدن الأصيل للشعب المصرى فى حادث قطارى الصعيد

الإثنين 29/مارس/2021 - 07:21 ص
صحف
صحف
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أبرزت صحيفتا الأهرام والجمهورية - في افتتاحيتيهما صباح اليوم الإثنين- مساهمة ظاهرة مناضلي السوشيال ميديا، أو مناضلي اليأس، في تعزيز قنوات معادية وظفتها لخدمة أجندتها السياسية؛ وإظهار حادث قطاري الصعيد المعدن الأصيل للشعب المصري، بعد أن تسابق الشباب للتبرع بالدم، وشاركوا في نقل المصابين إلى المستشفيات.

ففي مقالها الافتتاحي رأت الأهرام تحت عنوان بعنوان "مفترق طرق مع مناضلي اليأس"، أن ظاهرة مناضلي السوشيال ميديا، أو مناضلي اليأس، التي طغت على الفضاء المصري، لم تكن تعرفها مصر، مشيرة إلى أنها أسهمت في تعزيز قنوات معادية وظفتها لخدمة أجندتها السياسية؛ عندما أخذ بعضها يخصص ركنا من برامجه لاستعراض تغريدات المشاهير وغير المشاهير والمحبطين والعاجزين على فيس بوك وتويتر، على نحو وضع مناضلي السوشيال ميديا في مقام منافس للإعلام الحقيقي، ومتجاوز آراء القادة والمسئولين والمتخصصين.

وقالت الصحيفة إنه لا يمكن إغفال ما أضافته وسائل التواصل الاجتماعي من زخم وحيوية، حين سلطت الأضواء على جوانب منسية في الحياة الشخصية، وقدمت أخبارا ووقائع لم تكن لتخرج إلى النور يوما ما، لتجعل للمنسيين والمجهولین مساحة من الفضاء العام، على نحو أثر في صنع السياسات وأسهم في تعديل قرارات المسئولين، وقرب أحلام المفكرين بتحقيق المساواة والعدالة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الصعيد الثقافي، أسهمت مواقع السوشيال ميديا في اكتشاف بعض الناس لقدراتهم الإبداعية، بعد أن تجاوزوا منتصف العمر، وأسهمت في انزواء الأضواء عن نخب ثقافية مستعلية بالخطاب غير المفهوم أحيانا على العامة، بالأخص حين برز تواضع حجم متابعي هذه النخب، مقارنة بحجم متابعي رواد السوشيال ميديا.

ولفتت الصحيفة إلى أن للمرة الثانية، وقعت السوشيال ميديا في مرض الاستبداد النخبوي الذي أسهمت في إسقاطه، ولم يعد غريبا الآن أن يخرج فرد ليس له حظ من الثقافة أو التخصص أو الوعي السياسي، ليطلق آراءه في الشأن العام، متسلطا على المجتمع والدولة، ومدعيا المعرفة بكل شيء، ومستهينا بآراء المتخصصين والخبراء والمسئولين.

وقالت الصحيفة إنه الآن، وبعد أن أصبح، بفعل السوشيال ميديا، الحدث الشخصي مؤثرا، ووجهة النظر الشخصية طاغية، أصبحت ملامح هذه الظاهرة معروفة ومعادلتها بسيطة، فجريا وراء الإثارة والسخرية، وتسلطا على المجتمع بحجم المتابعين، اعتاشت هذه الظاهرة على الأزمات وازدهرت في مواطن اليأس والتشاؤم، وباتت تنتعش في مستنقعات الفشل، وعدم الثقة بالذات وأحيانا اللاوطنية التي تبدو جلية عند ابتهاجهم بكل ما يسيء أو يكيد لمصر.

وأضافت أنه شهدنا في الفترة الأخيرة، حالة من شبه الانفصال بين السوشيال ميديا والفضاء العام، مع انجلاء بعض ثمار جهود الدولة لأجل البناء.. لكن هذه المنصات الآيلة للسقوط، تسعى لتوظيف بعض الأزمات والكوارث مثل استغلال حادث جنوح السفينة في قناة السويس وتصادم قطارين بسوهاج وانهيار عمارة، ويحاول مناضلو اليأس والإحباط نشر سمومهم، ولكنهم انكشفوا أمام المواطن الذي أدرك مخططاتهم ولذلك لن يستطيعوا أن يوقفوا المسيرة أو ينشروا الإحباط مرة أخرى.

أما صحيفة الجمهورية فرأت تحت عنوان "المعدن الأصيل وقت الأزمات" أن حادث قطاري الصعيد جاء ليظهر المعدن الأصيل للشعب المصري، بعد أن تسابق الشباب للتبرع بالدم، وشاركوا في نقل المصابين إلى المستشفيات.

وقالت الصحيفة إن الدولة المصرية قيادة وحكومة وشعبا ظهرت بمظهر مشرف في هذا الحادث الأليم، وظهر المواطن البسيط بمعدنه الأصيل بالجدعنة والشهامة والإرادة في مواجهة الأزمات والتعامل بحكمة وسرعة ووعي مع الحادث، وخلال دقائق معدودة كانت الحكومة بأكملها في موقع الحادث، والكل يشارك ويسهم في التعامل مع الأزمة الطارئة.

وأشارت إلى أن وزارة الصحة سارعت بحشد كل قوتها لإسعاف المصابين ونقل الجرحى إلى المستشفيات، وتوفير طائرة خاصة لنقل الحالات الحرجة إلى القاهرة وجاءت التوجيهات الرئاسية الفورية بتوفير أقصى درجات الرعاية الصحية للمصابين وصرف معاش ثابت لكل مصاب حسب درجة وتأثير الإصابة، وصرف تعويضات مناسبة وملائمة لأسر المصابين والضحايا.

ولفتت الصحيفة إلى التوجيهات الرئاسية السريعة بتطوير شامل في منظومة السكة الحديد وتوفير أقصى درجات السلامة والأمان للركاب.. والتنسيق الكامل بين التحديث والتطوير واستمرار حركة القطارات وشرح كل الإجراءات للمواطنين ليكونوا في الصورة دائما بما يجرى من تطوير وتحديث.

وأكدت الصحيفة في ختام مقالها على أن المواطن البسيط دوما في عقل وقلب الدولة في السراء والضراء، وأن جهود الدولة لا تتوقف من أجل توفير حياة كريمة لكل مواطن.

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