ضبط مصنع لإنتاج حلويات مجهولة المصدر بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية وضبط المتلاعبين بالسلع الغذائية المختلفة، ومنتهية الصلاحية، وذلك بالاشتراك مع مباحث التموين بالبحيرة.وأسفرت تلك الحملة التي شارك فيها العقيد وجدي الصيرفي، رئيس مباحث التموين بالبحيرة، عن ضبط مصنع لإنتاج الحلويات يعمل بدون ترخيص أو سجل صناعي، ويستخدم على منتجاته علامه تجارية غير مسجلة، وتم ضبط منتجات بونبوني وقدرها ٣٦٦ كرتونة، بكل كرتونه ٦ برطمانات، بإجمالي 527 ألف قطعة، وعدد ٢٠٠ كرتونة بكل كرتونة ١٢ برطمان به ٧٠ قطعة بإجمالي 167 ألف قطعة.كما تم ضبط فوارغ بعدد ١٠٠٠ كرتونة، وعدد ١٠٠٠ برطمان كانت معدة لاستخدامها في التعبئة، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.