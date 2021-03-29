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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فاوتشى: إعادة الفتح المبكر تسبب فى ارتفاع حالات الإصابة بكورونا

الإثنين 29/مارس/2021 - 07:02 ص
الإصابة بكورونا
الإصابة بكورونا
وكالات
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قال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني فاوتشي، اليوم الأحد، إن إجراءات إعادة الفتح "المبكر" في جميع أنحاء الولايات المتحدة، إلى جانب السلالات الجديدة من كوفيد19-، هي المسؤولة عن الارتفاع الأخير في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وذكر فاوتشي في برنامج "فيس ذا نيشن" على شبكة (سي بي إس)، أن الزيادة كانت متوقعة وحدثت من قبل.

وقال فاوتشي مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية إن عدد الاصابات الجديدة بكوفيدـ19 يوميا انخفض إلى حوالي 50 ألف حالة يوميا بعد زيادة كبيرة في فترة الإجازات، لكن العدد ارتفع مؤخرا إلى 60 ألفا.

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