تصنيع لقاح شركة سينوفارم الصينية فى أبوظبى

تبدأ شركة أدوية جديدة في أبوظبي، تصنيع لقاح الوقاية من «كوفيد-19» الذي تنتجه شركة «سينوفارم» الصينية في وقت لاحق هذا العام، وذلك في إطار مشروع مشترك بين الشركة الصينية وشركة التكنولوجيا جروب42 التي مقرها أبوظبي.وسيطلق على اللقاح اسم «حياة- فاكس» في الإمارات، لكنه سيكون ذات اللقاح الذي يقدم في الإمارات منذ الموافقة عليه في ديسمبر.