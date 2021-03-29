تصنيع لقاح شركة سينوفارم الصينية فى أبوظبى
الإثنين 29/مارس/2021 - 06:59 ص
وكالاتطباعة
تبدأ شركة أدوية جديدة في أبوظبي، تصنيع لقاح الوقاية من «كوفيد-19» الذي تنتجه شركة «سينوفارم» الصينية في وقت لاحق هذا العام، وذلك في إطار مشروع مشترك بين الشركة الصينية وشركة التكنولوجيا جروب42 التي مقرها أبوظبي.
وسيطلق على اللقاح اسم «حياة- فاكس» في الإمارات، لكنه سيكون ذات اللقاح الذي يقدم في الإمارات منذ الموافقة عليه في ديسمبر.
وسيطلق على اللقاح اسم «حياة- فاكس» في الإمارات، لكنه سيكون ذات اللقاح الذي يقدم في الإمارات منذ الموافقة عليه في ديسمبر.