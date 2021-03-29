باكستان تسجل 4525 إصابة جديدة بكورونا

سجلت باكستان 4525 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 659 ألفا و116 حالة.وقال المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، حسبما ذكرت صحيفة (اكسبرس تريبيون) الباكستانية اليوم الاثنين، إن البلاد سجلت في الفترة نفسها 41 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد؛ ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 14 ألفا و256 حالة.وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع بواقع 2868 شخاص ليبلغ تراكمي المتعافين 598 ألفا و797 شخصا.ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في باكستان حاليا 46 ألفا و663 شخصا.