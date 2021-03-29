التجهيز لقطر السفينة الجانحة بعد تعويمها

قالت شركة "إنش كيب" لخدمات الشحن، في تغريدة لها اليوم الإثنين على "تويتر"، إنه تمت إعادة تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس "إيفر جيفن" وإنه يجري حاليا تأمينها.وكانت قناة السويس قد ذكرت في بيان في وقت سابق، أنها استأنفت عمليات قطر السفينة، حسبما نقلت "رويترز".وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية"، بأنه جرى تعديل وضعية السفينة الجانحة بعد استجابتها لمناورة التعويم الأخيرة، وجارٍ حاليا قطر السفينة لتعويمها، وتشغيل رفاس السفينة، للتأكد من صلاحيتها للتحرك.