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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بالتكبير وأبواق السفن.. اللحظات الأولى لتحريك السفينة الجانحة (فيديو)

الإثنين 29/مارس/2021 - 06:23 ص
السفينة الجانحة
السفينة الجانحة
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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احتفل العاملون على القاطرات والكراكات المشاركة في عملية تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN بقناة السويس، بتحركها، بالتكبير وإطلاق أبواق السفن والقاطرات.

وكان الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أعلن فجر اليوم الإثنين، بدء مناورات الشد لتعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN بواسطة 10 قاطرات عملاقة تقوم بالعمل من أربعة اتجاهات مختلفة.

وأوضح رئيس الهيئة أن توزيع القاطرات خلال مناورات الشد يشمل شد مقدمة السفينة في اتجاه الشمال بواسطة كلا من القاطرة "بركة1"، والقاطرة "عزت عادل" بقوة شد 160 طنًا لكل منهما، فيما تقوم 4 قاطرات بدفع مؤخرة السفينة جنوبا وتشمل القاطرتين الجديدتين "عبد الحميد يوسف" و"مصطفى محمود" بقوة شد 70 طنًا لكل منهما، والقاطرتين بورسعيد 1 وبورسعيد 2، كما تعمل قاطرتان على شد مؤخر السفينة جنوبا وهما القاطرة الهولندية APL GUARD بقوة شد 285 طنًا، والقاطرة ماراديف، وتتشارك القاطرتان "تحيا مصر 1" و"تحيا مصر 2" في دفع مقدم السفينة ناحية الشمال.

جدير بالإشارة، أن القاطرة الهولندية APL GUARD وصلت مساء أمس الأحد، ضمن فريق عمل شركة SMIT الهولندية للمشاركة في جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة.

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